Судебные приставы Подмосковья восстановили права ребенка на получение алиментов

Судебные приставы Московской области взыскали с жителя Подмосковья более 240 тысяч рублей задолженности по алиментам после привлечения его к административной ответственности, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Московской области.

В Орехово-Зуевском районном отделе судебных приставов ГУФССП России по Московской области на исполнении находится исполнительное производство о взыскании алиментных платежей с жителя Подмосковья. По решению суда должник должен был ежемесячно выплачивать алименты на содержание несовершеннолетней дочери в размере ¼ части со всех видов заработка и иных видов дохода. С начала принудительного исполнения решения суда должник выплачивал лишь незначительные суммы. В результате образовалась задолженность по алиментам свыше 240 тысяч рублей.

В рамках исполнительного производства сотрудники службы в отношении должника применили комплекс мер принудительного взыскания: ограничили его в праве выезда за границу, вынесли постановления о наложении ареста на денежные средства, поступающие на счета, и о запрете на регистрационные действия с его транспортным средством.

В связи с тем, что ограничительные меры не возымели должного эффекта, судебный пристав составил протокол об административном правонарушении по ст. 5.35.1 КоАП РФ. По итогам его рассмотрения суд назначил должнику наказание в виде 20 часов обязательных работ, которые алиментщик отработал.

Именно привлечение к административной ответственности явилось весомым аргументом в пользу уплаты алиментов. В результате применения данной принудительной меры судебные приставы взыскали полную сумму задолженности по алиментам и перечислили взыскателю денежные средства в размере свыше 240 тысяч рублей. Взыскание текущих алиментных платежей находится на контроле судебных приставов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.