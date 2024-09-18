Судебные приставы Подмосковья приостановили 9,9 тыс исполнительных производств

Судебные приставы Подмосковья оказали порядка 100 человек юридическую помощь по вопросам, связанным с исполнением исполнительных документов для военнослужащих, участвующих в СВО. Обращения касались приостановления исполнительных производств, наложения ареста на счета и взыскания алиментов. Об этом сообщает пресс-служба главного управления региональной безопасности Московской области.

Согласно ст. 40 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ, исполнительные производства могут быть приостановлены для должников, задействованных в боевых действиях и контртеррористических операциях в составе Вооруженных Сил РФ. Приостановление также распространяется на кредитные обязательства членов семей военнослужащих.

Для приостановления исполнительного производства необходимо заявление военнослужащего или его родственника, а также копии документа, подтверждающего заключение контракта о прохождении военной службы.

Подать заявление может как сам военнослужащий, так и его родственники, следующими способами:

непосредственно на призывных пунктах военных комиссариатов;

передать через учебные центры и командиров воинских частей;

в отделе судебных приставов, где ведется исполнительное производство;

в личном кабинете на портале госуслуг;

воспользовавшись электронной почтой ГУФССП России по Московской области odo@r50.fssp.gov.ru

Если мобилизованный гражданин уже покинул место проживания, его близкие могут написать заявление в отделах принудительного исполнения. Временное приостановление не распространяется на алименты и компенсации в связи со смертью кормильца.

В пункте отбора на военную службу по контракту в г. Балашиха организовано ежедневное дежурство судебных приставов-исполнителей. Они оказывают консультативную помощь военнослужащим и принимают заявления о приостановке исполнительных производств.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что необходимо настраивать работу специальных центров, чтобы помогать семьям мобилизованных и идти им навстречу во всех вопросах.

«Есть разные обращения и разные ситуации. Нам должно быть до всего дело, и мы должны так настроить работу центров, чтобы максимально идти навстречу», — отметил Воробьев.