Судебные приставы Подмосковья приняли участие во Всероссийской Вахте Памяти

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В Тверской области с 6 по 14 сентября проходила Всероссийская Вахта Памяти ФССП России — 2024 «Ржевский рубеж. Калининский фронт». 8 сотрудников ГУФССП России по Московской области приняли участие в поисковых работах, сообщает пресс-служба ведомства.

Всего в масштабных поисковых мероприятиях участвовало более 200 сотрудников Федеральной службы судебных приставов из 60 регионов страны.

Основные задачи поискового движения — патриотическое воспитание молодежи, привлечение к поисковой работе по увековечиванию памяти погибших защитников Отечества, чествование ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла.

За время проведения Вахты Памяти членами сводного отряда были обнаружены останки 28 воинов рабоче-крестьянкой Красной армии. Личные вещи, обнаруженные в ходе раскопок, позволили установить личность двух из погибших бойцов, их останки будут переданы родственникам.

Завершилась Вахта Памяти у подножия Ржевского монумента Советскому солдату. Поисковики и гости торжественного мероприятия простились с погибшими воинами, почтили память героев минутой молчания, возложили цветы и венки к мемориалу. Останки бойцов, обнаруженные в ходе поисковых работ, будут с почестями захоронены в Ржеве.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.