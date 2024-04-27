Судебные приставы Подмосковья приняли участие в субботнике

В преддверии майских праздников судебные приставы Подмосковья присоединились к общегородскому субботнику. В городском парке Красногорска была проведена уборка, высажены саженцы деревьев и кустарников. По доброй традиции вместе с сотрудниками пришли и их дети. Глядя на родителей, они принимали активное участие в мероприятии. Об этом сообщает пресс-служба ГУФССП РФ по Подмосковью.

Администрация Красногорска обеспечила участников субботника всем необходимым инвентарем, организовала горячее питание, а для детей еще и развлекательную программу.

Ребятишки с радостью приняли участие в спортивных состязаниях и музыкальных конкурсах. Каждый смог попробовать еду из настоящей полевой кухни.

Стоит отметить, что сотрудники всех подразделении ГУФССП России по Московской области в ходе ежегодных субботников участвуют в благоустройстве и уборке территорий совместно с администрациями городских округов по всей Московской области.

«Такие мероприятия всегда проходят очень дружно и с хорошим настроением. Можно с пользой провести время, помочь городу и показать детям пример заботы о нем», — отметил главный судебный пристав Московской области Андрей Тагаев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте. А все, что касается коммунальных служб, безусловно, эта работа нами ведется, и дальше будет реализовываться опять же в технологическом режиме», — рассказал Воробьев.