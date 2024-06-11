Судебные приставы Подмосковья приняли присягу

На территории музейно-храмового комплекса ВС РФ Минобороны России 11 июня состоялась торжественная церемония приведения к присяге поступивших на службу сотрудников главного управления Федеральной службы судебных приставов по Московской области. Об этом сообщает пресс-служба ГУФССП России Подмосковья.

В преддверии Дня России молодые сотрудники органа принудительного исполнения присягнули на верность народу России и законам РФ. Присяги прошла у стен главного храма Вооруженных сил Российской Федерации.

В торжественном мероприятии приняли участие действующие сотрудники и работники ГУФССП России по Московской области, родители новобранцев и члены их семей. Гостями мероприятия были представители регионального отделения ассоциации ветеранов службы судебных приставов Александр Долина и Юрий Савельев, представители Московской областной организации профсоюзов Наташа Гринченко и Виктория Локтева.

Молодые сотрудники присягнули на верность обществу и государству, поклялись дорожить своей профессиональной честью, служить закону и отечеству, беречь и развивать лучшие традиции службы судебных приставов.

Первый главный судебный пристав Московской области Александр Долина сказал слова напутствия, поздравил новобранцев с этим знаменательным событием и отметил, что принесенная клятва, налагает на них особую ответственность. Судебным приставам предстоит трудиться с полной самоотдачей, проявляя настойчивость и принципиальность в интересах страны и ее граждан.

Также, в рамках мероприятия, отдельные сотрудники главного управления за безупречную службу, инициативу, усердие, отличие при исполнении должностных обязанностей и высокие достижения в служебной деятельности были награждены медалями «За службу» III, II и I степеней.

Торжественная церемония присяги завершилась возложением цветов к скульптурной композиции «Матерям победителей».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.