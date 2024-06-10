Судебные приставы Подмосковья приглашает жителей области на службу

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области приглашает граждан области на службу. Федеральная служба судебных приставов является составным звеном в системе органов власти Российской Федерации и единственным органом принудительного исполнения, об этом сообщает пресс-служба ведомства.

На службу судебных приставов возложены задачи: по обеспечению установленного порядка деятельности судов, по исполнению судебных актов, а также функции по контролю и надзору за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности.

Судебные приставы выдворяют иностранных граждан за пределы Российской Федерации, взыскивают алименты в пользу детей, восстанавливают на работе несправедливо уволенных, сносят незаконно возведенные строения, приостанавливают деятельность организаций в случае угрозы жизни или здоровью людей.

Поступающим в органы принудительного исполнения гарантируется: стабильная заработная плата, которая будет увеличиваться в зависимости от замещаемой должности; ежегодный оплачиваемый отпуск от 37 календарных дней; выход на пенсию по выслуге через 20 лет службы и государственное — пенсионное обеспечение; обязательное государственное страхование жизни и здоровья; охрана здоровья и медицинское обеспечение; обеспечение жилым помещением сотрудника и членов его семьи в порядке и на условиях, которые установлены законодательством Российской Федерации; предоставление единовременной социальной выплаты для приобретения или строительства жилого помещения сотрудникам, имеющим общую продолжительность службы не менее 10 лет.

Сотрудникам и членам их семей доступен санаторно-курортный отдых в ведомственных санаториях на черноморском побережье и в Подмосковье. А также в службе проводятся всероссийские спортивные соревнования и творческие конкурсы.

Квалификационные требования к кандидатам, требования к физической подготовке, порядок поступления на службу в органы принудительного исполнения определены Федеральным законом от 01.10.2019 № 328-ФЗ.

Более подробно на официальном интернет-сайте главного управления во вкладке «Порядок прохождения государственной службы». Контакты: 8 (498) 568-98-30, доб.: 1200, 1206, 1057.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.