Судебные приставы Подмосковья пресекли незаконное использование товарного знака

Подмосковные судебные приставы во исполнение решения суда обязали индивидуального предпринимателя прекратить использовать товарный знак известной широкому кругу потребителей биологически активной добавки. Об этом сообщает пресс-служба ГУФССП России по Московской области.

Рассмотрев в порядке упрощенного производства исковое заявление коммерческой организации, Арбитражный суд Московской области обязал индивидуального предпринимателя из Подмосковья прекратить использование товарного знака, правообладателем которого является истец. Также суд удовлетворил требование заявителя в части взыскания с ответчика компенсации в размере 10 000 рублей за незаконное использование объекта интеллектуальной собственности.

Во исполнение судебных решений в Сергиево-Посадском районном отделе ГУФССП России по Московской области было возбуждено два исполнительных производства — одно об обязании должника прекратить использование товарного знака, и второе о взыскании назначенного судом штрафа. Сотрудники службы в рамках двух производств ограничили должника в праве выезда за границу. В связи с тем, что гражданин ни одно решение суда не исполнил в срок, установленный для добровольного исполнения исполнительного документа, судебный пристав вынес два постановления о взыскании исполнительского сбора.

В результате применения комплекса мер принудительного исполнения, предусмотренного действующим законодательством, сотрудники Главного управления добились прекращения использования товарного знака известной широкому кругу потребителейбиологически активной добавки. Судебные приставыобязали должника убрать все упоминания данного объекта интеллектуальной собственности из раздаточной продукции, удалить ссылки в сети Интернет, в том числе с сайта маркетплейса и из социальных сетей. Также сотрудники службы взыскали компенсацию за незаконное использование данного товарного знака в размере 10 000 рублей, и 6 000 рублей исполнительского сбора.

Судебное решение исполнено в полном объеме.

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