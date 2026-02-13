Судебные приставы Подмосковья подвели итоги работы за 2025 год

Судебные приставы Московской области подвели итоги работы за 2025 год и определили задачи на 2026 год на заседании коллегии, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Московской области.

В Главном управлении ФССП России по Московской области прошло заседание коллегии, на котором подвели итоги работы за 2025 год и обозначили приоритеты на 2026 год.

Главный судебный пристав региона Андрей Тагаев сообщил, что в 2025 году исполнено полностью или частично около 5 млн исполнительных документов из более чем 8,3 млн находящихся на исполнении. В пользу взыскателей перечислено 58,4 млрд рублей, что на 12% больше, чем годом ранее. В бюджет поступило налогов на сумму 2,9 млрд рублей — рост составил 53,6%.

По исполнительным производствам о взыскании алиментов в пользу несовершеннолетних перечислено свыше 4,4 млрд рублей, что на 21,5% больше, чем в 2024 году. Доля производств, по которым реализованы права на получение алиментов, достигла 96%. В рамках поддержки граждан удовлетворено 19 755 заявлений должников о сохранении средств в размере прожиточного минимума.

Судебные приставы вынесли 455 722 постановления об ограничении выезда должников за границу, что позволило взыскать более 9,9 млрд рублей — на 30,6% больше, чем в прошлом году. За счет обращения взыскания на имущество должников погашена задолженность на сумму 4,99 млрд рублей, что на 34% превышает показатели 2024 года.

В результате контрольно-надзорной деятельности в федеральный бюджет перечислено 11,9 млн рублей штрафов. Судебные приставы по ОУПДС обеспечили безопасность 19 473 судебных заседаний и предотвратили 7 835 попыток проноса запрещенных предметов в суды.

Лучшими отделами признаны Орехово-Зуевский, Серпуховский и Чеховский.

Подмосковье сотрудничает с правительством Российской Федерации по вопросам госимущества. В этом вопросе нужны понятные алгоритмы, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Это важный источник доходов для региона.

«Если мы можем рассчитывать на понятные алгоритмы в части оборота, переводов, если мы, каждый на своем уровне: муниципальный, региональный и федеральный, по принципу двух ключей <…> еще раз разберемся, где мы находимся, считаю это очень полезным», — сказал Воробьев.