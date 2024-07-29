Судебные приставы Подмосковья передали 5-летнюю дочь матери
Фото - © Пресс-служба ГУФССП России по Московской области
Во исполнение решения суда судебные приставы Главного управления ФССП России по Московской области передали матери дочку, которую после очередной встречи не вернул отец. Об этом сообщает пресс-служба ГУФССП России по Московской области.
Супруги, которые находятся в процессе развода, стали жить раздельно, их несовершеннолетняя дочь осталась с мамой. Девушка не препятствовала встречам ребенка с отцом, они виделись на постоянной основе, ходили на прогулки, в кино и парки развлечений. После одной из таких встреч мужчина не вернул дочку маме, перестал отвечать на звонки и скрылся в неизвестном направлении.
Женщина в срочном порядке обратилась в Одинцовский городской суд Московской области, который удовлетворил ее требования и вынес решение передать несовершеннолетнего ребенка на воспитание матери.
Во исполнение данного решения суда в Специализированном межрайонном отделении по исполнению отдельных исполнительных действий и разыскных заданий ГУФССП России по Московской области было возбуждено исполнительное производство. Уведомление о возбуждении исполнительного производства было направлено должнику по месту регистрации. Однако в установленный законом срок мужчина не исполнил требования исполнительного документа, на связь не выходил и продолжил скрываться вместе с несовершеннолетним ребенком.
В рамках исполнительного производства судебные приставы вынесли постановления об ограничении должника в праве выезда за пределы страны, в праве управления транспортными средствами и о взыскании исполнительского сбора, а также постановление об исполнительном розыске должника. В связи с возможной угрозой жизни и здоровью девочки, ее и отца также объявили в федеральный розыск.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий должника и ребенка проверяли по системам «Безопасный регион» и «Безопасный город», судебные приставы неоднократно осуществляли выходы по известным местам пребывания мужчины и размещали информацию о розыске в социальных сетях.
В рамках бракоразводного процесса для определения местожительства ребенка судом была назначена психиатрическая экспертиза для супругов и их дочки. Ко времени проведения экспертизы судебные приставы Главного управления, совместно с сотрудниками отделения специального назначения и органами опеки, прибыли для проведения исполнительных действий в медицинский центр.
В результате грамотно организованных действий передача ребенка матери прошла в спокойной обстановке. Пятилетняя девочка с радостью пошла к своей маме. Судебное решение исполнено, ребенок был передан маме.
В Московской области работает Главное управление региональной безопасности, в чьем ведении находятся камеры системы видеонаблюдения «Безопасный регион», помогающей обеспечивать правопорядок. Всего в регионе установлено более 132 тыс. таких камер, они есть на коммерческих и соцобъектах, в транспорте и местах массового скопления людей, на подъездах домов и т. д. С их помощью удается быстро находить преступников и нарушителей общественного порядка, а также оперативно пресекать возможные нарушения.