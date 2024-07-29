Судебные приставы Подмосковья передали 5-летнюю дочь матери

Во исполнение решения суда судебные приставы Главного управления ФССП России по Московской области передали матери дочку, которую после очередной встречи не вернул отец. Об этом сообщает пресс-служба ГУФССП России по Московской области.

Супруги, которые находятся в процессе развода, стали жить раздельно, их несовершеннолетняя дочь осталась с мамой. Девушка не препятствовала встречам ребенка с отцом, они виделись на постоянной основе, ходили на прогулки, в кино и парки развлечений. После одной из таких встреч мужчина не вернул дочку маме, перестал отвечать на звонки и скрылся в неизвестном направлении.

Женщина в срочном порядке обратилась в Одинцовский городской суд Московской области, который удовлетворил ее требования и вынес решение передать несовершеннолетнего ребенка на воспитание матери.

Во исполнение данного решения суда в Специализированном межрайонном отделении по исполнению отдельных исполнительных действий и разыскных заданий ГУФССП России по Московской области было возбуждено исполнительное производство. Уведомление о возбуждении исполнительного производства было направлено должнику по месту регистрации. Однако в установленный законом срок мужчина не исполнил требования исполнительного документа, на связь не выходил и продолжил скрываться вместе с несовершеннолетним ребенком.

В рамках исполнительного производства судебные приставы вынесли постановления об ограничении должника в праве выезда за пределы страны, в праве управления транспортными средствами и о взыскании исполнительского сбора, а также постановление об исполнительном розыске должника. В связи с возможной угрозой жизни и здоровью девочки, ее и отца также объявили в федеральный розыск.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий должника и ребенка проверяли по системам «Безопасный регион» и «Безопасный город», судебные приставы неоднократно осуществляли выходы по известным местам пребывания мужчины и размещали информацию о розыске в социальных сетях.

В рамках бракоразводного процесса для определения местожительства ребенка судом была назначена психиатрическая экспертиза для супругов и их дочки. Ко времени проведения экспертизы судебные приставы Главного управления, совместно с сотрудниками отделения специального назначения и органами опеки, прибыли для проведения исполнительных действий в медицинский центр.

В результате грамотно организованных действий передача ребенка матери прошла в спокойной обстановке. Пятилетняя девочка с радостью пошла к своей маме. Судебное решение исполнено, ребенок был передан маме.

В Московской области работает Главное управление региональной безопасности, в чьем ведении находятся камеры системы видеонаблюдения «Безопасный регион», помогающей обеспечивать правопорядок. Всего в регионе установлено более 132 тыс. таких камер, они есть на коммерческих и соцобъектах, в транспорте и местах массового скопления людей, на подъездах домов и т. д. С их помощью удается быстро находить преступников и нарушителей общественного порядка, а также оперативно пресекать возможные нарушения.