Судебные приставы Подмосковья ограничили выезд за границу полумиллиону должников

Около 500 тысяч жителей Подмосковья не смогут выехать за границу на новогодние праздники из-за долгов, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Московской области.

Судебные приставы Подмосковья ограничили право выезда за пределы России для порядка 476 тысяч должников. Ограничения касаются граждан, имеющих задолженности по алиментам, возмещению вреда, административным штрафам, налогам и коммунальным платежам. Если долг превышает 10 тысяч рублей по отдельным категориям или 30 тысяч рублей по иным требованиям, пристав может вынести постановление о запрете на выезд.

Решение принимается на основании статьи 67 Федерального закона «Об исполнительном производстве». Если исполнительный документ не является судебным актом, ограничение может быть установлено судом по заявлению пристава или взыскателя. После двух месяцев с окончания срока добровольного исполнения требований ограничение возможно и при долге от 10 тысяч рублей.

Снятие запрета — многоэтапная процедура, которая проводится через электронный межведомственный документооборот. Бумажные документы об оплате долга не дают права на пересечение границы. Если задолженность погашена напрямую взыскателю, об этом необходимо уведомить судебного пристава для принятия решения.

На портале Госуслуг работает сервис, позволяющий должникам отслеживать статус ограничений на выезд. По данным на 1 декабря 2025 года, ограничения действуют в том числе по 19 959 делам о взыскании алиментов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что власти региона выступают за порядок и дисциплину в миграционной сфере.

«Тема национальных отношений важна в каждом регионе, а в Московской области особенно. Это большой мегаполис, который развивается, растет. Все, что касается экономики, требует привлечения трудовых ресурсов», — сказал Воробьев.