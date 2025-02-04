Судебные приставы Подмосковья объяснили, что делать, если появился двойник

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области разъясняет жителям Подмосковья, что делать, если у гражданина появился двойник, имеющий задолженности по исполнительным производствам, сообщает пресс-служба ведомства.

Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» призван решить проблему однозначной идентификации должников в рамках исполнительного производства. Согласно указанному закону в исполнительных документах в обязательном порядке должен указываться один из дополнительных идентификаторов должников: СНИЛС, ИНН, ОГРН, серия и номер документа, удостоверяющего личность, серия и номер водительского удостоверения.

Тем не менее, случаи ошибочной идентификации граждан как должников все еще фиксируются. Это касается исполнительных производств, возбужденных по исполнительным документам, вынесенным до вступления в силу указанного закона и в которых отсутствуют идентификаторы граждан-должников.

Если у гражданина появился полный тезка, в отношении которого возбуждено исполнительное производство, а ограничительные меры, применяемые в ходе исполнительных действий, затрагивают ваши интересы, рекомендуем несколько способов решения проблемы.

Полные тезки должников могут воспользоваться сервисом «Интернет-приемная» официального сайта ГУФССП России по Московской области, выбрав тему «Я двойник!».

Другой эффективный и быстрый способ решения вопроса граждан-двойников — обращение в чат-бот, размещенный в официальном аккаунте ФССП России в социальной сети ВКонтакте.

Рассмотрение обращения будет обеспечено Федеральной службой судебных приставов в течение двух дней.

Граждане также могут воспользоваться сервисом «Подача заявлений и ходатайств в Федеральную службу судебных приставов» на портале Госуслуг. В пункте «Кем вы являетесь в исполнительном производстве?» необходимо выбрать вариант «На мне числится чужой долг. Я хочу его оспорить».

При получении документов, подтверждающих ошибочную идентификацию гражданина как должника по исполнительному производству, судебный пристав-исполнитель незамедлительно отменяет все наложенные ранее аресты и ограничения на имущество и права.

При ошибочном списании денежных средств со счетов в банках или иных кредитных организациях, а также удержаний денежных средств из заработной платы или иных доходов гражданина пристав примет меры к их возврату.

Также для консультации граждан, ошибочно идентифицированных в качестве должников, функционирует центр информирования граждан: 8 (498) 568-98-30, время работы: понедельник – четверг с 09:00 до 18:00, пятница с 09:00 до 16:45.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.