Судебные приставы Подмосковья обеспечили безопасность более 19,5 тыс заседаний

В Главном управлении Федеральной службы судебных приставов по Московской области состоялось заседание коллегии, посвященное подведению итогов работы по основным направлениям деятельности за 2024 год и определению планов и задач на текущий, сообщает пресс-служба ведомства.

С докладом выступил главный судебный пристав Московской области Андрей Тагаев и отметил, что в результате работы в 2024 году взыскано свыше 52 млрд 266 млн рублей.

«Положительная динамика наблюдается в рамках социально значимых категорий исполнительных производств. Так доля исполнительных производств, в рамках которых реализованы права на получение алиментов, составила 93,5%. В ходе применения мер принудительного исполнения взыскателям перечислено алиментов на сумму более 3 млрд 641 млн рублей, что практически на 30% больше, чем в 2023 году», — подчеркнул Андрей Тагаев.

В 2024 году право граждан-должников на ежемесячное сохранение денежных средств в размере установленного прожиточного минимума реализовано в рамках 16 657 поступивших заявлений, сохранение прожиточного минимума обеспечено в рамках 20 582 исполнительных производств.

В рамках осуществляемого контроля и надзора за деятельностью юридических лиц, осуществляющих действия по взысканию просроченной задолженности, в Главное управление с заявлениями обратились 1 534 жителя Подмосковья. В результате контрольно-надзорной деятельности в Федеральный бюджет в 2024 году поступило порядка 10 млн рублей в качестве оплаты наложенных на нарушителей штрафов.

Судебные приставы по ОУПДС достойно несут свою службу — обеспечили безопасность судей, участников судебного процесса и посетителей судов в арбитражном суде, 71 зданий судов общей юрисдикции и 252 помещений судебных участков мировых судей на территории Подмосковья. Обеспечена безопасность 19599 судебных заседаний и 14923 исполнительных действий. Пресечено 8304 попытки проноса в здания судов запрещенных предметов, в том числе 3 640 единиц боеприпасов, газового, травматического и холодного оружия. При исполнении служебных обязанностей судебные приставы по ОУПДС сначала года выявили и пресекли 1 478 административных правонарушений. За пределы Российской Федерации выдворили 5 271 иностранного гражданина и лиц без гражданства, осуществлявших трудовую деятельность в Московской области без соответствующего разрешения — это практически в 2 раза больше, чем в 2023 году.

В завершении коллегии были определены цели и задачи судебных приставов Подмосковья на 2025 год.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.