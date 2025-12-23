Судебные приставы Подмосковья исполнили новогодние желания детей в рамках акции

Судебные приставы Московской области приняли участие в благотворительной акции «Елка желаний», исполнив мечты детей из многодетных и нуждающихся семей, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Московской области.

Сотрудники Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Московской области ежегодно участвуют в акции «Елка желаний», направленной на исполнение мечт детей от 3 до 17 лет, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.

В этом году первыми к проекту присоединились приставы Наро-Фоминского районного отделения. Они устроили для детей из многодетной семьи праздничное представление, перевоплотились в Деда Мороза и Снегурочку и вручили подарки. Мама детей испекла пирожные, чтобы сделать праздник еще радостнее.

Судебные приставы Каширского районного отделения исполнили мечту восьмилетнего Матвея, подарив ему радиоуправляемую машину. Люберецкий районный отдел судебных приставов также вручил долгожданные подарки двум детям.

Акция «Елка желаний» остается одной из самых любимых у сотрудников управления, ежегодно объединяя многих неравнодушных судебных приставов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что за два года акции «Доброе дело» бойцам СВО и жителям новых территорий отправили более 5 тысяч тонн гуманитарной помощи из региона.

«Весной 2022 года наши школьники выступили с инициативой проведения акции «Доброе дело», и мы очень рады, что она приобрела такой масштаб. Сегодня в ней принимают участие не только дети, но и их родители, а также представители бизнес-сообщества Подмосковья», — отметил Воробьев.