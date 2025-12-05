Судебные приставы Подмосковья информируют о способах погашения долгов в декабре

Судебные приставы Московской области запустили акцию «В Новый год — без долгов!» и напомнили жителям региона о доступных способах погашения задолженности и взаимодействия с ведомством, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Московской области.

В преддверии Нового года судебные приставы Московской области проводят информационную акцию «В Новый год — без долгов!». В рамках кампании жители региона могут узнать о способах погашения задолженности и взаимодействия с приставами через различные цифровые сервисы.

На портале Госуслуг доступна информация о ходе исполнительных производств, мерах, принятых приставами, а также возможность подать заявления, записаться на прием и оплатить задолженность. Официальный сайт ГУФССП России по Московской области (r50.fssp.gov.ru) предлагает сервис «Банк данных исполнительных производств», где можно проверить наличие долгов по фамилии или ИНН и сразу их оплатить. Также на сайте размещены контакты подразделений и электронная приемная.

Актуальные сведения и инфографика публикуются в официальных аккаунтах ведомства в социальных сетях и телеграм-канале. Голосовой помощник «Полина» по номеру 8-800-30-30-000 предоставляет справочную информацию и помогает идентифицировать обратившегося для получения расширенных данных.

Граждане могут обратиться к дежурному сотруднику в любом подразделении ГУФССП в рабочее время без предварительной записи. Центр информирования граждан по телефону 8 (498) 568-98-30 предоставляет общие справки, однако консультации по конкретным производствам по телефону не осуществляются. Корреспонденцию можно направлять по почте или электронной почте, адреса размещены на сайте ведомства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что власти стараются сделать государственные услуги в Подмосковье максимально проактивными и избавить жителей региона от походов в МФЦ и бумажной волокиты.

«Не нужно тратить время на походы в МФЦ — это уже часто ненужная история. Вашего ребенка в Московской области запишут в школу без ее посещения, потому что у нас есть данные, электронная база. Мы стараемся максимально прийти с проактивной услугой к человеку. Если вы многодетная мама, вам не нужно оформлять удостоверение, если у вас есть инвалидность, мы знаем об этом», — рассказал Воробьев.