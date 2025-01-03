Судьба 3-летней Маккейн: что стало с «самой разыскиваемой девочкой в мире»

Почти 20 лет назад в криминальном районе Португалии произошло загадочное исчезновение британской девочки Мадлен Маккейн. Трагедия случилась во время семейного отпуска, когда родители приехали на курорт с тремя детьми, и до сих пор остается нераскрытой, пишет РИА Новости .

Расследование дела Маккейн до сих пор не дало результатов, несмотря на то, что с момента появления главного подозреваемого прошло четыре года.

Тревогу забила мать девочки Кейт, обнаружившая пустую кровать в номере отеля. Она была уверена, что произошло похищение. На место происшествия немедленно прибыли правоохранительные органы, которые опросили персонал гостиницы и родителей.

Поисковые собаки смогли взять след, но потеряли его возле игровой площадки. Несмотря на масштабные поиски, в которых участвовали как полицейские, так и работники отеля, найти девочку не удалось. На момент исчезновения девочке было всего три года. Следствие продолжает работать над различными версиями случившегося.

В 2023 году португальские правоохранители вновь занялись делом исчезнувшей Мадлен. Следователи Скотланд-Ярда рассматривали разные сценарии: от самовольного ухода до трагической гибели девочки.

Особое внимание привлекла шокирующая версия о причастности европейской сети педофилов к похищению ребенка. Семья Маккейн активно участвовала в поисках, привлекая СМИ и нанимая частных сыщиков, однако вскоре сами родители оказались в списке подозреваемых.

После 13 лет застоя в расследовании исчезновения Мадлен Маккейн появился прогресс — немецкие следователи установили личность возможного преступника. Им оказался серийный педофил, который совмещал работу официанта с криминальной деятельностью в Германии.

Хотя подозреваемый отвергает обвинения, его криминальное прошлое включает похищение 6-летнего Андреаса Хассе с португальского пляжа в 1996 году. Сейчас правоохранители проводят поиски улик в местном водохранилище.