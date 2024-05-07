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Суд заочно арестовал блогера-иноагента Kamikadze D* за фейки о ВС РФ

Тверской суд Москвы заочно арестовал блогера Дмитрия Иванова*, известного как Kamikadze D*, за распространение недостоверной информации о деятельности российской армии, сообщается на портале судов общей юрисдикции столицы.

В картотеке сказано об удовлетворении в отношении блогера меры пресечения в виде заключения под стражу. Эта мера действует с момента экстрадиции Иванова* либо его задержания на территории России.

Заочно блогеру предъявили обвинение по ч. 1 ст. 207.3 УК РФ (распространение заведомо ложной информации о деятельности ВС РФ). До этого Иванова* объявили в розыск.

Поводом стали опубликованные им видеозаписи о событиях в Мариуполе. Также блогер нелестно отзывался об официальном представителе МИД РФ Марии Захаровой.

Иванов* покинул Россию еще в 2017 году. Он ведет блог на YouTube, в котором размышляет о политических событиях.

*Физлицо, выполняющее функции иноагента в России.