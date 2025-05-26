Суд заморозил активы бывшего главы Владивостока по иску Генпрокуратуры

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Бывший градоначальник Владивостока Владимир Николаев оказался в центре громкого коррупционного скандала. Ленинский районный суд по иску заместителя генпрокурора наложил арест на все его имущество — от недвижимости до долей в коммерческих компаниях, сообщает РИА Новости .

Следствие утверждает, что экс-мэр и его семья владели активами, которые явно не соответствовали их официальным доходам.

В «черном списке» оказались фирмы «Атлантикс» и несколько других предприятий, связанных с родственниками Николаева.

Первое заседание по делу назначено на 25 июня.

Николаев руководил Владивостоком с 2018 по 2021 год.