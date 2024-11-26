Суд за 2 недели рассмотрел более 140 дел о нарушениях коммунальщиков Подмосковья

Специалисты министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области приняли участие в 144 судебных процессах. 5 исков было подано с целью понуждения ответственных служб к устранению недочетов в своей работе, 3 из которых удовлетворены. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Всем нарушителям предстоит исполнить судебные предписания, а также пройти повторную проверку инспекторского состава ведомства.

Также за указанный период было рассмотрено:

110 дел об оспаривании решений лицензионного управления;

12 обжалований постановлений по делам об административных правонарушениях;

3 — об оспаривании действий либо бездействий ответственных служб;

13 — об оспаривании протоколов общего собрания собственников.

Обращение в суд — это крайняя, но действенная мера борьбы с организациями, которые не выполняют свои обязательства в срок.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что задача властей региона — найти с управляющими компаниями (УК) умные и эффективные решения, которые позволяют создавать комфортные условия жизни.



«Наш сегодняшний семинар организован, чтобы выработать вместе модель функционирования управляющих компаний, понять, что нужно сделать для улучшения их деятельности. Наша команда старается делать максимально открытой свою работу — это касается и «Добродела», и нашего проекта, который предполагает предоставление услуг управляющих компаний в МФЦ», — сказал Воробьев.



Он добавил, что УК всегда находятся в гуще событий, а потому им особенно важно развиваться в своей работе. От этого зависит доверие людей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что задача властей региона — найти с управляющими компаниями (УК) умные и эффективные решения, которые позволяют создавать комфортные условия жизни.

«Наш сегодняшний семинар организован, чтобы выработать вместе модель функционирования управляющих компаний, понять, что нужно сделать для улучшения их деятельности. Наша команда старается делать максимально открытой свою работу — это касается и «Добродела», и нашего проекта, который предполагает предоставление услуг управляющих компаний в МФЦ», — сказал Воробьев.

Он добавил, что УК всегда находятся в гуще событий, а потому им особенно важно развиваться в своей работе. От этого зависит доверие людей.