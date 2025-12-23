сегодня в 12:23

Суд взыскал с актрисы Ребенок более 150 тыс рублей за поврежденный в ДТП авто

Пресненский районный суд Москвы удовлетворил в полном объеме иск САО «РЕСО-Гарантия» к актрисе театра и кино Александре Ребенок на 153 903,83 рубля, сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Согласно решению суда, Ребенок обязана возместить компании денежные средства за ущерб поврежденного в ДТП автомобиля.

Кроме того, с ответчика взыскана государственная пошлина в размере 5617 рублей.

Ребенок является ведущей актрисой МХТ имени А. П. Чехова и Театра на Бронной. Широкую известность получила благодаря работам в таких фильмах и сериалах как «Школа», «Пока ночь не разлучит нас», «Братья Ч,», «В Москве всегда солнечно», «До свидания, мама», «Остров», «Кризис нежного возраста», «Операция „Сатана“», «Содержанки» и др.

