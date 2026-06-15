Суд взыскал 300 тысяч рублей за свалку в Богородском округе Подмосковья

Истринский городской суд удовлетворил иск о возмещении ущерба от незаконной свалки в деревне Ельня Богородского округа. Собственника участка обязали выплатить почти 300 тысяч рублей за вред, причиненный почве, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

Специалисты министерства ранее выявили несколько фактов незаконного размещения отходов на земельном участке, который на момент проверки принадлежал гражданину. На территории обнаружили свалку строительных и производственных отходов.

«На участке выявлена свалка строительных и производственных отходов. Привлеченные специалисты рассчитали сумму ущерба, нанесенного в результате перекрытия плодородного слоя, она составила почти 300 тысяч рублей», — пояснил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

В ходе судебного разбирательства ответчик возражал против иска, утверждая, что самостоятельно ликвидировал свалку и вывез отходы. Однако суд указал, что сам факт удаления мусора не освобождает от ответственности за уже причиненный вред. Решение принято в пользу министерства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил пресекать незаконные навалы строительного мусора и жестко наказывать нарушителей.

«Там, где обнаруживаются свалки, должны быть камеры и неотвратимое наказание. Без этого мы не победим», — сказал Воробьев.