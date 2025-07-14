Суд взыщет 480 тыс рублей с нарушителя незаконной свалки в Сергиевом Посаде

Савеловский районный суд Москвы удовлетворил исковые требования Минэкологии Московской области о взыскании суммы ущерба, нанесенного незаконным размещением отходов в Сергиево-Посадском округе. Ответчиком выступал житель столицы, владелец земельного участка в деревне Шарапово, сообщает пресс-служба Минэкологии Подмосковья.

В ходе надзорных мероприятий Минэкологии привлеченные эксперты установили, что на участке гражданина было незаконно размещено свыше 500 кубометров отходов, площадь перекрытия составила 544 квадратных метра. По уточненным данным, сумма ущерба от свалки составила 480 тысяч рублей. По решению суда ответчику придется ее возместить.

Ранее сообщалось, что по иску Минэкологии Арбитражный суд Москвы вынес решение о взыскании суммы ущерба от свалки вблизи деревни Горицы округа Клин, цена иска – почти 63 миллиона рублей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.