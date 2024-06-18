Суд вынес приговор участнику «коптевской» банды Замараеву

3 февраля 1996 года Замараев, входивший в состав «коптевской» банды, вместе с участниками другой банды «ореховские» по указанию руководителей совершили убийство «авторитетного» предпринимателя Владимира Кутепова.

Замараев наблюдал за домом на ул. Малая Черкизовская, где проживал Кутепов, затем сообщил подельникам по рации о появлении потерпевшего, после чего сообщники совершили убийство мужчины, выстрелив в него из пистолета.

В январе 1998 года Замараев вместе с подельником и другими участниками «коптевской» банды совершили убийство другого преступного «авторитета» — участника «тушинской» банды Вячеслава Степанова.

При совершении убийства Степанова выстрелами из автомата были ранены четверо пассажиров проезжавшего мимо трамвая. В результате обстрела одна женщина скончалась, троим пассажирам причинен вред здоровью различной степени тяжести.

Замараеву вынесли приговор на основании обвинительного вердикта коллегии присяжных заседателей. Он признан виновным по нескольким статьям: в умышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах, совершенном из корыстных побуждений группой лиц по предварительному сговору; в убийстве трех лиц, совершенное общеопасным способом, организованной группой, сопряженное с бандитизмом.

Суд приговорил Замараева к 20 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

В законную силу приговор еще не вступил.