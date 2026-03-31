Суд вынес приговор пасынку Стаса Намина по делу об убийстве бабушки и брата

Убившего бабушку и брата Романа Ткаченко отправили в тюрьму на 18 лет

Московский областной суд вынес приговор Роману Ткаченко (Микояну), пасынку рокера Стаса Намина. За убийство бабушки и брата мужчину приговорили к 18 годам тюрьмы в колонии строгого режима, сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.

Согласно данным следователей, 18 октября 2023 года Ткаченко находился в доме у своей бабушки в деревне Крюково. Он поругался с пожилой женщиной и нанес ей несколько смертельных ударов колюще-режущим предметом в грудь. 84-летняя бабушка скончалась.

Ткаченко позвонил брату Артему и рассказал о преступлении. Мужчина приехал, между ними начался конфликт. Тогда преступник зарезал и брата. Вина подсудимого полностью доказана, в том числе показаниями свидетелей.

Суд признал Ткаченко виновным по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц). Ему назначили наказание в виде тюремного заключения сроком на 18 лет в колонии строгого режима.

Пасынок Намина признался в убийстве своих бабушки и брата в подмосковном городском округе Истра. В тот же день ему предъявили обвинение в убийстве своих родственников.

Трупы 84-летней Полины Ткаченко и младшего брата Артема нашли в частном доме. Преступник сначала убил женщину, а потом на улице атаковал ножом брата. Мужчина мог сделать это из-за имущественных споров.

