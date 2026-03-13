Суд вынес приговор москвичу, который заживо сжег свою бывшую жену

Бутырский районный суд Москвы признал виновным и вынес приговор мужчине, который сжег заживо свою бывшую жену. Трагедия произошла во время ссоры, сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Установлено, что во время конфликта на почве ревности с экс-супругой мужчина взял на балконе легковоспламеняющуюся жидкость и плеснул им в потерпевшую. Затем он поджег ее одежду, с которой пламя распространилось и на тело. В результате полученных травм женщина скончалась.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по ч. ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека). Следователи предъявили фигуранту обвинение.

Столичный суд приговорил мужчину к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.