Суд вынес приговор Кельбаху, признав его виновным в совершении трех преступлений

Тверской районный суд Москвы признал виновным Сергея Кельбаха в совершении трех преступлений, связанных со злоупотреблением должностными полномочиями.

Суд частично сложил назначенные наказания и определил окончательный срок — Кельбах отсидит в тюрьме 12 лет с лишением права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций на срок 3 года.

Кельбах был взят под стражу прямо в зале суда. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии общего режима.

Также суд удовлетворил гражданский иск Министерства транспорта Российской Федерации о взыскании ущерба в размере более 1,9 млрд рублей.