Суд впервые в России оштрафовал за лайки под роликами на YouTube

Суд в первые в России оштрафовал за лайки под видеороликами на платформе YouTube. Мужчина признал вину и раскаялся, сообщает Baza .

Пенсионер из Украины Василий Йовдий, проживающий в Ковдоре Мурманской области, был оштрафован на 30 тыс. рублей за публичную дискредитацию Вооруженных сил РФ. Согласно документам, пожилой мужчина «оставил одобрительные комментарии (реакции в виде „лайков“) под видео на YouTube-каналах, которые принадлежат иноагентам.

В одном из случаев фигурирует видео о теракте, произошедшем 17 декабря 2024 года в Москве. В результате взрыва погиб начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник майор Илья Поликарпов. Украинец поставил под видео лайк.

На суде Василий Йовдий признал вину и раскаялся, заявив, что не поддерживает действия киевского режима. Судья учел позицию мужчины и то, что он является пенсионером, поэтому назначил минимальное наказание по статье.

