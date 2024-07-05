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Суд впервые освободил от наказания осужденного после подписания контракта с МО

Впервые в РФ суд освободил от наказания осужденного человека после того, как он подписал контракт с Минобороны, сообщает Baza .

В декабре прошлого года суд в Подмосковье приговорил мужчину к 16 годам строгого режима. Его признали виновным в краже 2,8 млн рублей из сейфа, покушении на сбыт около 7 граммов мефедрона, незаконном хранении 16 патронов.

Осужденный решил подписать контракт с министерством обороны. Вместе с адвокатом он подготовил ходатайство об освобождении от наказания.

Суд документы принял и постановил освободить заключенного. Контролировать его поведение будет командование воинской части.

Сейчас мужчина уже находится в зоне спецоперации и приступил к выполнению поставленных задач. Он полностью освободится от наказания после возвращения из зоны СВО.

Такое решение суда стало возможным после принятия в стране закона, по которому уточняется порядок освобождения от уголовной ответственности заключивших контракт о военной службе.