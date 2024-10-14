Суд Владивостока пригласил человека-мема Ивана Горбачева стать присяжным

Мужчина прославился в Сети благодаря публикациям, которые похожи на бредовый поток сознания. Интернет-пользователи предполагали, что у Горбачева есть проблемы с психикой.

Он постоянно пишет, что среди людей живет много чипированных клонов. Он также боится, что зарубежные спецслужбы подменят его. Чтобы доказать, что он настоящий, россиянин размещает в Сети фотографии текущего месторасположения. На снимках обязательно присутствуют рука с часами или документ, которые подтверждают его поездку в автобусе или обед в столовой.

В 2016 году Горбачев стал популярен, так как его удалось «подменить». В соцсети появилась фотография с его лицом в костюме хирурга, подпись гласила: «Этот человек с зарплатой в 15 тыс. спасает десятки детских жизней, давайте скажем ему спасибо». Тогда снимок быстро завирусился.

Когда в России началась мобилизация, мужчина пошел в военкомат Приморского края. Там сначала ничего подозрительного не увидели. В воинской части, по словам Горбачева, он стал замполитом роты и выложил множество снимков из казармы, посты о том, что клоном его не заменили. Также он рассказал, что ранее проходил службу в ВМФ и у него звание «гидромайора».

Через некоторое время мобилизованного отправили домой. Минобороны РФ признало мужчину «психически больным с категорией „Д“». Горбачев еще выложил в Сеть платежки за несколько месяцев, они являются доказательством, что человек-мем служил на СВО и получал за это заработную плату.