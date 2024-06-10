Суд в столице дал студентке семь суток за кулон с бандеровским трезубцем

Нагатинский суд Москвы назначил семь суток административного ареста студентке Виктории Мумриной из-за кулона с бандеровским трезубцем, который считается экстремисткой символикой, сообщает РИА Новости.

Девушка является студенткой первого курса Института деловой карьеры.

В суде обвиняемая признала свою вину.

По словам Мумриной, она не знала, что не знала о том, что на кулоне изображен символ экстремистской организации.