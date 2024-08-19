Суд в Приморье оставил в силе приговор американцу Блэку, отклонив его жалобу

В июне американца приговорили к лишению свободы на срок три года и девять месяцев. В начале июля адвокат Блэка обжаловал приговор и попросил направить дело на новое разбирательство. Защита настаивала на том, чтобы суд принял во внимание отсутствие у американца мотива и специальной боевой подготовки.

Приморский краевой суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы. Гражданину США не изменят приговор.

Ранее следствие установило, что Блэк, находясь в квартире у знакомой во Владивостоке, избил девушку и украл у нее 10 тыс. рублей. Мужчина признал вину в краже частично, а вот угрозу убийством он отрицал.