Суд в Москве запретил объявления о продаже «Оземпика»

Столичный суд запретил объявления на одном из онлайн-магазинов, касающиеся продажи препарата «Оземпик» и жиросжигателя DNP, где в составе есть не предназначенное для человека вещество, сообщает РИА Новости .

Сайт с нарушениями выявила прокуратура. По материалам дела, в составе препарата, который там продавался, содержится вещество, используемое при производстве красителей из дерева и тканей, оно не предназначено для приема внутрь человеком. Кроме того, на сайте продавались препараты «Оземпик», «Сибутрамин» и ЕРН, их реализация запрещена без рецепта врача.

Вход на сайт с препаратами был свободным, целевая аудитория — русскоязычное население. Прокуратура обратилась в суд и потребовала признать информацию запрещенной к распространению. Суд принял такое решение.

Также городской суд постановил направить копию решения в Роскомнадзор для блокировки ресурса. Сейчас сайт недоступен.

