Суд в Москве заочно арестовал бойца полка Калиновского Павла Шурмея

Следователи обратились в Басманный суд столицы с ходатайствами о заочном аресте участника Олимпийский игр в составе белорусской сборной по гребле Павла Шурмея и еще четверых зарубежных граждан по статье о наемничестве в вооруженном конфликте, сообщает РИА Новости .

Речь также идет о Фрейзере Д. Р., Гате И. и Варшанидзе С. Всех четверых фигурантов просят заключить под стражу. Кроме того, в этот же в суд поступило ходатайство о заочном аресте Бадри Чоплиани, который является участником «Грузинского национального легиона».

Все указанные граждане обвиняются по части 3 статьи 359 УК РФ «Участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях».

По данным СМИ, Шурмей с позывным Дзядзька воюет в составе «Полка имени Кастуся Калиновского» на стороне ВСУ. В Беларуси против него возбуждено уголовное дело о содействии экстремистской деятельности.