Суд в Москве отправил бойца ММА Алиева в колонию за нападение на девушку

Боец смешанных единоборств Джабраил Алиев проведет более четырех лет в колонии общего режима. Такое решение принял московский суд, признав спортсмена виновным в жестоком избиении 26-летней девушки, пишет РЕН ТВ .

Инцидент произошел в конце июля 2024 года в одном из домов на Берсеневской набережной. По данным следствия, Алиев напал на девушку на лестнице, нанеся ей многочисленные травмы головы и другие повреждения. После избиения спортсмен продолжил угрожать пострадавшей убийством в служебном помещении здания.

Правоохранительные органы задержали бойца ММА спустя несколько дней после происшествия, затем собрали доказательства его вины и обратились в суд, который встал на их сторону.

Помимо лишения свободы на 4 года и 1 месяц, суд обязал Алиева выплатить потерпевшей компенсацию морального вреда в размере 500 тысяч рублей.