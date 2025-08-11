Суд в Колумбии выпустил из СИЗО россиянина после трех лет нахождения там

Суд в Колумбии выпустил из-под стражи россиянина Сергея В., которого задержали по наводке ЦРУ. Он пробыл в СИЗО три года и четыре месяца, а с 28 июля протестовал против обвинения, объявив голодовку, сообщает Mash .

Правозащитник Иван Мельников рассказал, что в деле Сергея В. было большое количество ошибок. Мужчине не перевели предъявленные обвинения. Также ему не предоставили качественно выполняющего работу адвоката.

При этом по закону мужчину должны были отпустить через два года нахождения в СИЗО без вынесения приговора. Сергей В. более 10 раз голодовал, протестуя против действий колумбийских силовиков. Помимо этого, россиянин множество раз обращался к президенту страны Густаво Петро и в МИД РФ.

Колумбийские силовики задержали Сергея В. в марте 2022 года. Агенты ЦРУ заявили, что он занимался шпионажем и вмешивался в выборы президента.

Однако доказательств предоставить не смогли. Тогда дело против мужчины переквалифицировали в мошенничество.

Сергея отпустили. Тем не менее, расследование дела продолжается.