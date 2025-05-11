Суд смягчил приговор фигурантам дела о наркотрафике из Аргентины

Уменьшен сроки заключения и размеры штрафов по делу о наркотрафике

Второй кассационный суд общей юрисдикции пересмотрел приговор по громкому делу о международном наркотрафике, сократив сроки заключения и размеры штрафов для трех основных фигурантов, сообщает ТАСС .

Согласно судебному решению, Андрей Ковальчук, выдававший себя за сотрудника спецслужб, теперь осужден на 17 лет лишения свободы вместо первоначальных 18 и должен выплатить штраф в размере 1,7 миллиона рублей вместо 1,8 миллиона.

Его сообщники также получили смягчение наказания: Али Абянов, бывший завхоз российского посольства в Буэнос-Айресе, будет отбывать 16 лет колонии вместо 17 при штрафе 1,5 миллиона рублей, а Владимир Калмыков, один из получателей наркогруза, проведет за решеткой 15 лет вместо 16 с уменьшенным штрафом в 900 тысяч рублей.

Четвертый участник преступной схемы Иштимир Худжамов не смог добиться пересмотра приговора — его наказание осталось неизменным: 13 лет строгого режима и штраф 900 тысяч рублей. Московский городской суд ранее подтвердил законность этого вердикта.

Уголовное дело о масштабных поставках кокаина из Аргентины в Россию и страны Европы рассматривалось Дорогомиловским судом Москвы с участием коллегии присяжных. В 2020 году суд был вынужден распустить коллегию присяжных из-за сомнений в полномочиях одного из защитников.

В ходе расследования показания давал бывший посол России в Аргентине Виктор Коронелли, что подчеркивает международную значимость этого дела.

Первоначальные приговоры были вынесены в январе 2022 года, но кассационная инстанция сочла возможным несколько уменьшить меру наказания для основных фигурантов при сохранении существенных сроков заключения.