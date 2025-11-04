Суд Ростова-на-Дону отказал крымчанке в возможности забрать сына из Нидерландов

В Ростове-на-Дону суд, опираясь на положения Гаагской конвенции, не разрешил жительнице Крыма вернуть своего сына из Нидерландов. Суд мотивировал свое решение тем, что место жительства ребенка должно быть в Европейском союзе с его отцом, эмигрировавшим из Латвии, а не с матерью на территории Крыма, сообщает Mash .

Виолетта стала матерью в 2018 году. По ее словам, спустя пять лет в браке начались проблемы, и поведение мужа стало неадекватным: он устраивал слежку, устанавливал подслушивающие устройства и скрытые камеры, оскорблял и угрожал ей. В итоге пара решила расторгнуть брак.

В процессе развода, проходившем в Нидерландах, суд разделил имущество следующим образом: недвижимость в Нидерландах отошла мужу, а квартира в Крыму — жене.

В апреле 2025 года Виолетта забрала сына на каникулы и привезла в Крым. После этого отец ребенка обратился в суд, и дело было передано в Ростов-на-Дону. Он обвинил бывшую супругу в незаконном удержании сына. В ответ Виолетта подчеркнула, что не препятствует общению ребенка с отцом, но мальчик сам не желает общаться, так как испытывает страх.

Однако ростовский суд не счел эти аргументы убедительными и поддержал гражданина Латвии. Матери было указано, что ее сын должен проживать в Евросоюзе, а не в России, без предоставления каких-либо внятных обоснований. При этом ребенок не владеет голландским языком и не является гражданином Нидерландов. Более того, экспертное заключение показало, что переезд может негативно сказаться на его психологическом состоянии, но это не было принято во внимание судом совсем.

17 октября Виолетта вместе со своим адвокатом подала апелляцию. Но апелляционный суд снова принял решение в пользу ее бывшего мужа. Теперь женщина боится, что ее могут лишить сына навсегда.

