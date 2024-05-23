Суд решил взыскать с жителя Башкирии 260 тыс руб за порчу земель в Красногорске

Арбитражный суд Республики Башкортостан принял решение удовлетворить исковые требования Минэкологии Подмосковья о взыскании суммы ущерба, нанесенного незаконной свалкой в городском округе Красногорск. Ранее министерство подало 8 исковых заявлений о взыскании в отношении собственников участков в коттеджном поселке «Седьмая миля» в деревне Бузланово. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии Подмосковья.

Министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов отметил, что несанкционированное размещение строительного мусора зафиксировано на нескольких участках в поселке.

«Два из них принадлежат индивидуальному предпринимателю, на землях которого незаконно складировался мусор, что привело к ущербу на сумму 260 тыс. рублей. Поскольку гражданин зарегистрирован в Башкортостане, нам пришлось обратиться в республиканский арбитражный суд, который принял нашу сторону», — отметил Фирсов.

Он также напомнил, что это не первый случай рассмотрения исков министерства в других регионах. Одно из решений по возмещению ущерба вынес Рассказовский районный суд Тамбовской области.

Таким образом, Минэкологии уже выиграло 5 судебных процессов по фактам незаконных свалок в КП «Седьмая миля». Ранее сообщалось, что один из ответчиков уже пытался опротестовать решение, но суд высшей инстанции подтвердил правоту Минэкологии.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.