Суд решил взыскать с коммунальщиков Красногорска сумму ущерба, нанесенного реке

Останкинский районный суд Москвы удовлетворил исковые требования Межрайонного природоохранного прокурора о возмещении ущерба, нанесенного в прошлом году реке Липке в городском округе Красногорск, сообщает пресс-служба Минэкологии Подмосковья.

Ответчиком выступила компания «Независимые водоканалы», которая фактически эксплуатирует очистные сооружения в деревне Бузланово.

«Прокуратура организовала проверку с привлечением наших специалистов, — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов. — Установлено, что сброс сточных вод в ручей происходил из водоотводной камеры очистных сооружений. Лабораторный анализ проб воды, отобранных в точке сброса и ниже по течению, выявил превышение предельно допустимых концентраций ряда веществ, включая нефтепродукты, соединения фосфора, азота и поверхностно-активные вещества».

На основе данных исследований рассчитан ущерб, нанесенный водному объекту, который составил 207 тысяч рублей. Согласно решению суда, «Независимые водоканалы» должны возместить эти средства. Данных об обжаловании решения на сегодняшний день нет.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.