Суд поддержал решение УФАС по Подмосковью в отношении ООО «Чизбург»

Арбитражный суд города Москвы признал законным решение Московского областного УФАС России об отказе во включении сведений в отношении ООО «Чизбург» в реестр недобросовестных поставщиков, сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение АО «Машиностроительное конструкторское бюро „Факел“ (Заказчик) о внесении сведений в отношении ООО «Чизбург» в РНП по факту одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта на поставку плиты поверочной чугунной.

По результатам рассмотрения обращения Управление признало действия Общества соответствующими закону, сведения в отношении Общества не подлежащими включению в РНП.

Заказчик не согласился с решением Управления и обратился в суд.

Арбитражный суд города Москвы отказал АО «Машиностроительное конструкторское бюро „Факел“ в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России (дело № А 40-174274/24).

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