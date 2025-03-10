Суд рассмотрит вопрос о снятии судимости с экс-министра Улюкаева

Никулинский суд Москвы рассмотрит вопрос о снятии судимости с осужденного за, а взяточничество бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева, сообщает РИА Новости.

Заседание назначено на понедельника, 10 марта.

Согласно законодательству, суд может снять судимость, если осужденный вел себя безупречно и погасил вред.

Бывшего министра экономического развития задержали в ноябре 2016 года по подозрению в вымогательстве взятки у нефтяной компании «Роснефть». Чиновник планировал получить от руководства 2 млн долларов. В конце 2017 года Улюкаев приговорили к 8 годам тюрьмы и штрафу в 130 млн рублей.

После освобождения он признавался, что почувствовал себя «человеком среди людей». Сейчас Улюкаев сосредоточился на том, чтобы проводить время с близкими.