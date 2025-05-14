Суд рассмотрит иск о незаконной схеме приобретения Домодедово

14 мая Арбитражный суд Московской области начал рассмотрение иска Генпрокуратуры о признании недействительными сделок 2016 года по переходу прав на аэропорт Домодедово, сообщает газета «Известия».

Ведомство настаивает, что нынешние владельцы использовали многоуровневую офшорную схему для скрытого контроля над стратегическим объектом, что прямо нарушает российское законодательство.

Основные владельцы Дмитрий Каменщик (имеющий гражданство Турции и ОАЭ) и Валерий Коган (гражданин Израиля) через цепочку компаний на Мальте, Кипре и в Нидерландах установили контроль над аэропортом, при этом ключевые управленческие решения требуют одобрения иностранных представителей.

Генпрокуратура раскрыла детали финансовых операций: за 2021–2023 годы компании-владельцы перевели за рубеж более 18 млрд рублей якобы в счет погашения кредитов, а также вывели свыше 600 млн рублей под видом дивидендов. При этом государственные средства на развитие аэропорта, по версии следствия, расходовались нецелевым образом.

Уже в феврале 2025 года суд ввел временное внешнее управление Росавиации над аэропортом, заморозив все операции с активами. Теперь Генпрокуратура требует окончательного признания сделок ничтожными и передачи Домодедово в государственную собственность.

Это дело может создать важный прецедент для возвращения под государственный контроль других стратегических объектов, ранее перешедших в частные руки через сомнительные схемы. Эксперты отмечают, что процесс отражает курс на «деофшоризацию» критически важной инфраструктуры страны.