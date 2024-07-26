Суд рассмотрит дело о хищении земельных участков в Подмосковье на 350 млн рублей

В суд направлено уголовное дело о мошенническом хищении земельных участков на сумму почти 350 млн рублей. Прокуратура Московской области утвердила обвинительное заключение по делу в отношении четверых участников организованной группы, сообщает пресс-служба ведомства.

В зависимости от роли и степени участия они обвиняются по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), п. «а» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления, группой лиц по предварительному сговору).

По версии следствия, с января 2018 года по сентябрь 2021 года обвиняемые совместно с соучастниками, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, в составе группы лиц на основании подложных документов осуществили регистрацию прав собственности на 47,5 га земельных участков неразграниченной муниципальной собственности, находящихся на территории Дмитровского городского округа. В дальнейшем соучастники распорядились ими по своему усмотрению, чем причинили ущерб бюджетной системе Московской области на сумму почти 350 млн рублей.

Впоследствии обвиняемые легализовали денежные средства путем совершения различных финансовых операций на сумму свыше 11,3 млн рублей.

Уголовное дело направлено в Дмитровский городской суд Московской области для рассмотрения по существу. Расследование уголовного дела в отношении соучастников продолжается.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.