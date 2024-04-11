Московский суд продлил срок содержания под стражей Аязу Шабутдинову на 2 месяца, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы.

Таганский районный суд города Москвы удовлетворил ходатайство органов предварительного расследования и продлил срок содержания под стражей Аязу Шабутдинову на срок 2 месяца, до 16.06.2024 года.

Аяз Шабутдинов обвиняется в совершении преступления по статье мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение.

Ранее суд Москвы наложил арест на имущество блогера Аяза Шабутдинова в рамках уголовного дела, где ему предъявлено обвинение в мошенничестве по 50 эпизодам.