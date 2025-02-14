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Суд продлил арест американца по делу о нападении на полицейского в Москве

Мещанский районный суд столицы на 30 дней продлил арест 46-летнего гражданина Соединенных Штатов Татера Джозефа по делу о нападении на полицейского в Москве, сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

В августе гражданин США, нелегально проживающий в РФ, устроил дебош в пятизвездочной гостинице в Москве, а затем избил сотрудника полиции. Правоохранители доставили Джозефа в отдел, где он также попытался избить капитана полиции.

В отношении Татера Джозефа возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

Суд отказал стороне защиты в изменении меры пресечения на домашний арест и продлил арест американского гражданина на 1 месяц.