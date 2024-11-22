Суд признал законным решение УФАС по Подмосковью в отношении ООО «Каус Медиа»

Ранее управлением по итогам рассмотрения дела о нарушении антимонопольного законодательства было принято решение о признании в действиях ООО «Климат-Т» и ООО «Каус Медиа» нарушения антимонопольного законодательства в части заключения устного картельного соглашения, реализация которого привела к поддержанию цен на электронных аукционах.

На основании принятого решения управлением было возбуждено дело об административном правонарушении и вынесено постановление о привлечении ООО «Каус Медиа» к административной ответственности в виде штрафа в размере 880 160 рублей.

Общество не согласилось с постановлением и обратилось в суд.

Арбитражный суд города Москвы отказал ООО «Каус Медиа» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность постановления Московского областного УФАС России (дело № А40-51535/24).

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