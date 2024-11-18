Суд приступит к рассмотрению дела о гибели людей в коллекторе Москвы

Мещанский суд Москвы 18 ноября начнет рассмотрение уголовного дела о гибели туристов в московском коллекторе. По делу проходят Александр Ким и Никита Дубас, пишет РИА Новости .

Судебное заседание назначено на 18 ноября в 14.00.

Кима и Дубаса обвиняются по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание небезопасных услуг группой лиц по предварительному сговору, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц).

Гражданин Казахстана, руководитель IT-компании «Спутник» Александр Ким и глава турфирмы Никита Дубас были арестованы в конце лета 2023 года. Вину в преступлении они не признали.

В деле есть еще один фигурант — директор фирмы «Авангард» Александр Лазовский. Мужчина, по данным следователей, улетел в ОАЭ. Его объявили в международный розыск и заочно арестовали.

20 августа группа из восьми человек вместе с гидом отправилась в незаконно организованную экскурсию по подземному коллектору столичной реки Неглинки. В этот день на город обрушился ливень, который не дал диггерам выбраться. Спасатели нашли тела всех участников смертельной экскурсии.

В этот день в мегаполисе выпало 60% от месячной нормы осадков. Подземные тоннели были заполнены водой до потолка. Шансов выбраться у людей не было.