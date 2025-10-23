Суд приостановил незаконное строительство магазина в подмосковных Химках

сегодня в 17:49

В подмосковных Химках приостановлено строительство торговой точки, которое по решению Арбитражного суда Московской области признано незаконным. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

В арбитражном разбирательстве рассматривался иск строительной фирмы, оспаривающей предписание областного управления стройнадзора об аннулировании разрешения на возведение магазина с подземной автостоянкой, выданного компании «Милар».

Основанием для судебного разбирательства послужили зафиксированные контролирующими инстанциями серьезные отклонения от действующих правил пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологических требований и градостроительных регламентов, а также факт выхода за границы отведенного под застройку участка с наложением на территорию жилого дома.

«Эксперты указывают, что строительство может создать угрозу жизни и здоровью людей, а также нарушить права на доступ к придомовой территории и пожарным проездам. Обеспокоенность выразили и жильцы близлежащих домов», — сообщили в пресс-службе суда.

В итоге Арбитражный суд Московской области встал на защиту широкого круга лиц, чьи интересы могли быть затронуты, отвергнув требования ООО «Милар».

В ходе процесса было установлено, что аннулирование разрешения на строительство находится в рамках полномочий уполномоченного ведомства и направлено на защиту законных прав и интересов граждан.

Проблема сохранения баланса между развитием городской среды и соблюдением прав населения остается актуальной. Данный случай показал значимость неукоснительного выполнения нормативных требований и информационной открытости при реализации строительных проектов.

Как ранее сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев, он считает важным и дальше сопровождать все процессы, которые сопутствуют поддержке бизнеса.

«Я благодарен правоохранительному блоку, прокуратуре, МВД, судебной системе за то, что также внимательно сопровождаются темы, которые позволяют предприятию чувствовать себя уверенно», — сказал губернатор.

