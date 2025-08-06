Суд приговорил Зарему Мусаеву к 3 годам и 11 месяцам по новому делу

На Зарему Мусаеву, осужденную за нападение на полицейского, было возбуждено еще одно уголовное дело. Ее обвинили в дезорганизации деятельности колонии (ст. 321 УК РФ), сообщает РБК .

Новое дело завели еще в ноябре прошлого года. По версии следствия, женщина во время перевозки из больницы напала на сотрудника ФСИН, поцарапав ему шею и сорвав с него погон.

Мусаева свою вину не признала. Суд приговорил обвиняемую к 3 годам и 11 месяцам колонии-поселения. По совокупности с первым приговором женщине окончательно назначено 4 года колонии-поселения.

Зарема Мусаева — супруга бывшего судьи Верховного суда Сайди Янгулбаева. Летом 2023 года ее приговорили к сроку по делу о применении насилия к представителю власти (ч. 2 ст. 318 УК).

Женщина получила пять с половиной лет колонии, затем ей смягчили наказание до четырех лет и девяти месяцев. Она должна была выйти на свободу в мае этого года.