Суд приговорил писателя Акунина* к 15 годам лишения свободы

Чхартишвили* признан виновным по части 2 статьи 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иноагентах) и по совокупности вынесенных приговоров назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых четырех лет в тюрьме.

Кроме того, писателю назначен штраф в размере 200 тыс. рублей, он лишен права заниматься администрированием сайтов (каналов) с использованием электронных и информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе Интернета, сроком на 6 лет, со штрафом в 400 тыс. рублей.

Уголовное дело возбуждено по материалам проверки прокуратуры столицы. Акунин* был дважды привлечен в течение года к административной ответственности по части 4, 5 статьи 19.34 КоАП РФ, но продолжил размещать свои публикации без указания на то, что материалы произведены и (или) распространены иноагентом либо касаются деятельности иноагента.

* Физлицо, исполняющее функции иноагента в России, включен в реестр иноагентов РФ, внесен в перечень террористов и экстремистов.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.