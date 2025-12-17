Суд прекратил отбывание 12-летнего срока экс-мэра Старого Оскола
Валуйский районный суд Белгородской области постановил досрочно освободить от дальнейшего отбывания наказания бывшего главу администрации Старооскольского городского округа Александра Сергиенко, сообщает РИА Новости.
Основанием для такого решения стало состояние здоровья осужденного, сообщил его адвокат Борис Бочаров.
«Суд принял решение, его освободили от отбытия наказания в связи с болезнью. Лучше бы, конечно, вообще наказания не было, но такая болезнь», — отметил защитник, не уточнив диагноз. Заседание состоялось во вторник.
В августе 2024 года суд признал Сергиенко виновным в получении взяток на общую сумму свыше 31 миллиона рублей и приговорил его к 12 годам колонии строгого режима с крупным штрафом. Позже апелляция незначительно сократила срок. Взятки от руководителей коммерческих структур за покровительство их бизнесу чиновник получал в период с 2017 по 2021 год, будучи уже назначенным на пост главы администрации, который он занимал до декабря 2021 года. В качестве одной из форм взятки фигурировало право на долю в крупном объекте незавершенного строительства.
