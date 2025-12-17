Суд прекратил отбывание 12-летнего срока экс-мэра Старого Оскола

Основанием для такого решения стало состояние здоровья осужденного, сообщил его адвокат Борис Бочаров.

«Суд принял решение, его освободили от отбытия наказания в связи с болезнью. Лучше бы, конечно, вообще наказания не было, но такая болезнь», — отметил защитник, не уточнив диагноз. Заседание состоялось во вторник.

В августе 2024 года суд признал Сергиенко виновным в получении взяток на общую сумму свыше 31 миллиона рублей и приговорил его к 12 годам колонии строгого режима с крупным штрафом. Позже апелляция незначительно сократила срок. Взятки от руководителей коммерческих структур за покровительство их бизнесу чиновник получал в период с 2017 по 2021 год, будучи уже назначенным на пост главы администрации, который он занимал до декабря 2021 года. В качестве одной из форм взятки фигурировало право на долю в крупном объекте незавершенного строительства.

